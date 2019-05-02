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Türkiye'de sigaraya zam

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Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararıyla sıfıra kadar indirilen asgari maktu ÖTV tutarı 0.2679 kuruşa çıkarıldı.
Türkiye'de sigaraya zam

Bu tutar 1 paket sigaradaki her bir sigaradan alınacak asgari vergiyi ifade ediyor. Dolayısıyla 20 adet sigaranın olduğu 1 paket sigaraya yansıması yaklaşık 5 lira 36 kuruş oldu.

Sözcü'nün haberine göre, ekonomi yönetimi seçimlerden yaklaşık 3 ay önce, 4 Ocak tarihinde sigara üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oran ve tutarlarında önemli bir değişikliğe gitti. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan düzenlemeyle sigara ve tütün mamulleri üzerindeki ÖTV'nin yüzdesel vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltilirken, sigaranın ucuzlamasını önleyen paket başına 5.6 liralık (tanede 0.28 kuruş) asgari maktu ÖTV sıfırlandı. Böylece devletin vergi kaybı göze alınırken, o dönemde 8 liranın altına düşmeyen 1 paket sigaranın çok daha ucuza satılmasının önü açılmış oldu. Fırsatı değerlendiren sigara firmaları, vergi avantajını değerlendirip 8 lirada yoğunlaştırdıkları sigara satışlarını 7.5 lira düzeyine çektiler. 

Yeni düzenlemeyle sigara üzerindeki vergilere 0,2679 kuruş asgari maktu vergi eklendi. Ocak ayında bu verginin kaldırılmasıyla 8 liradan 7.5 liraya düşen ucuz sigaralar, şimdi yeniden 8 liraya yükselecek. 

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