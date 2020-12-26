Türkiye'de Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi: 'Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'da 'Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok' diye kendini savunan bir kişiye ise 3 bin 150 TL cezai işlem uygunladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüse karşı önlem olarak haftasonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde Antalya sessizliğe büründü.

Polis ekipleri herhangi bir izin belgesi olmadan 32 yaşındaki Ali Çiçek isimli kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.

Polisin 'yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın?' sorusuna Çiçek, “Biliyorum ama gidecek yerim yok” diye cevap verdi