Türkiye'de sokağa çıkma yasağı süresi uzatabilecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, zamanlı şekilde açıklanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sokağa çıkma yasağı meselesi gündemdeydi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde buna ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Cuma günü kargaşa oldu. Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, bunlar zamanlı şekilde açıklanacak." dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulunan Kalın, "Cumhurbaşkanımız tavsiye edilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Kalın, "Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak 'Bu tarihte biter' diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor." diye konuştu.

Kalın, "Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü. Belki de normalleşme 2021'de yaşanacak.Ekonomik olarak ben çok güçlü çıkacağımıza inanıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Kalın, "Türkiye'nin IMF diye bir gündemimiz yok. IMF ile yeni bir anlaşma yapma planında değiliz" açıklamasını yaptı.

Kalın'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

"Maske üretim kapasitesi çok ciddi arttırıldı. Doğu- Batı ayrımı yapmadan yardım ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı meselesi gündemdeydi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde buna ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Cuma günü kargaşa oldu. Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, bunlar zamanlı şekilde açıklanacak.

"Yerel yönetimlerle iş birliği konusunda sorun yok"

Yerel yönetimler bizim ülkemizin yönetimde önemli, merkezi yere sahip. Belediyelerimiz çok önemli kamu hizmeti veriyor. Merkezi yönetimin her yere ulaşamadığı hizmetler belediyeler tarafından veriyor. Buradaki iş birliği, eş güdüm, koordinasyon son derece önemli, özellikle bu günlerde. Siyasi görüş ayrılıklarını, parti mensubiyetlerini bir kenara bırakarak, hepimizin bu iş birliğine ve eş güdüme odaklanması gerekiyor. Bunun güzel örnekleri de var. Belediye başkanlarımız çok güzel işler yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Ayrıca valiliklerde pandemi kurulları oluşturuldu.

Önümüzde günlerde de bu iş birliği daha da önem kazanacak. Bizim merkezi yönetim olarak, yerel yönetimlerle, büyükşehir belediyelerle iş birliği noktasında hiçbir sorunumuzun olmadığı gibi tam tersi sayın Cumhurbaşkanımız bunun ne kadar önemli olduğunu bilen bir siyasi lider."