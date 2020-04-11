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Türkiye'de sokağa çıkma yasağını duyanlar marketlere akın etti

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Türkiye'de sokağa çıkma yasağını duyanlar marketlere akın etti
Türkiye'de sokağa çıkma yasağını duyanlar marketlere akın etti

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge uyarınca 10 Nisan cuma gününü cumartesiye bağlayan gece 24.00'ten itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı duyan vatandaşlar marketlere ve fırınlara akın etti. Kısa süre sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telaşa gerek olmadığını, sokağa çıkma yasağının pazar gecesi sona ereceğini söyledi.

Pazar akşamı saat 24.00'te sona erecek olan ve aralarında İstanbul'un da bulunduğu büyükşehir statüsündeki 30 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı, vatandaşların market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu.

Sosyal mesafe kuralına uyarak, alışveriş yapan vatandaşların daha çok gıda ürünleri aldığı görüldü.

Bu arada, iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğunun artmasına sebep oldu.

İçişleri Bakanı Soylu: Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı sonrası halkın market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturmasıyla ilgili "Milletimizin telaşı var, normal karşılıyorum. Ama telaşa gerek yok." dedi.

Sokağa çıkma yasağının pazar gününden sonra devam etmeyeceğinin altını çizen Soylu, "Pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler." ifadelerini kullandı.

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