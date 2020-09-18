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Türkiye'de Son 24 saat: 1771 yeni vaka, 62 can kaybı; 1060 kişi iyileşti

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Türkiye’de son 24 saatte 1771 corona virüsü tanısı kondu; 62 kişi hayatını kaybetti, 1060 kişi iyileşti.
Türkiye'de Son 24 saat: 1771 yeni vaka, 62 can kaybı; 1060 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1771 corona virüsü tanısı kondu; 62 kişi hayatını kaybetti, 1060 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 299 bin 810’e yükseldi. Can kaybı sayısı 7 bin 377 olurken, 264 bin 805 kişi de iyileşti.

Son 24 saatte 111 bin 113, toplamda 9 milyon 76 bin 278 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.1. Ağır hasta sayısı ise 1402.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz. http://covid19.saglik.gov.tr“

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