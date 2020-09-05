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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1.673 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye'de son 24 saatte 1.673 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1.673 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1.673 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 6 bin 620'ye yükseldi. Günlük test sayısı ise 99 bin 497'de kaldı.

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