Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1.673 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 6 bin 620'ye yükseldi. Günlük test sayısı ise 99 bin 497'de kaldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1.673 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 6 bin 620'ye yükseldi. Günlük test sayısı ise 99 bin 497'de kaldı.
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