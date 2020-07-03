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Türkiye'de Son 24 Saatte 1186 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu

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Türkiye'de Son 24 Saatte 1186 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu
Türkiye'de Son 24 Saatte 1186 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük KoronavirüsTablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 714 test yapıldı, 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1543 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, vaka sayısı 202 bin 284, vefat sayısı 5 bin 167 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 372, toplam iyileşen hasta sayısı ise 176 bin 965 oldu.

 "EN ÇOK VAKA OLAN İLLER: İSTANBUL, ANKARA, GAZİANTEP, KONYA, BURSA"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."

 ORTALAMA VEFAT YAŞI İSE 71

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan 28 Haziran'a kadar olan süreci kapsayan "Kovid-19 Türkiye Durum Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, 1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 28 günde 557, 7 günde ise 147 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle vefat eden 5 bin 97 kişinin 3 bin 183'ü (yüzde 62'si) erkek, 1914'ü (yüzde 38'i) kadın. Ortalama vefat yaşı ise 71.

Ölümlerin 3 bin 573'ü (yüzde 70) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece yüzde 11'ini bu yaş grubu oluşturuyor. Ayrıca 15 yaş ve altı çocuklarda şu ana kadar Kovid-19'dan 10 ölüm bildirildi.

BAŞKENT'TE TOPLANTI VE GÖSTERİLERE 15 GÜN KISITLAMA

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, gündemindeki konuları görüştü, yeni kararlar aldı.

Kurul, Kovid-19 salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle ildeki her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetleri 15 gün süreyle kısıtlamayı kararlaştırdı.

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