Türkiye’de Son 24 Saatte 123 Yeni Can Kaybı Oldu

Türkiye'de son 24 saatte 123 yeni can kaybı yaşandı, 4 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam can kaybı 2 bin 140’a, toplam vaka sayısı 90 bin 980’e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 123 yeni can kaybı yaşandı, 4 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam can kaybı 2 bin 140’a, toplam vaka sayısı 90 bin 980’e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 1454 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430 oldu." açıklamasında da bulundu.

TÜRKİYE VAKA SAYISINDA DÜNYADA 7. SIRADA

Türkiye’de son 24 saatte tespit edilen 4 bin 674 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 90 bin 980’e yükseldi. ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ardından Türkiye en fazla vaka sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.