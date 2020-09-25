Türkiye'de son 24 saatte 1665 yeni koronavirüs tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte bin 665 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Son 24 saat içerisinde 73 kişi yaşamını yitirirken toplam hasta sayısı ise 311 bin 455 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.
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