Türkiye’de Son 24 Saatte 22 Bin 195 Yeni Vaka Tespit Edildi

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 195 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 2 olarak kayda geçti, 241 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 208 bin 635'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, vefat sayısı 17 bin 851, ağır hasta sayısı 5 bin 501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 4 bin 2 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir."