  • BIST 1.702,490
  • Altın 602,53
  • Dolar 10,0647
  • Euro 11,4769
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Türkiye'de Son 24 Saatte 23 Bin 852 Kişinin Testi Pozitif Çıktı, 215 Kişi Yaşamını Yitirdi

»
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de Son 24 Saatte 23 Bin 852 Kişinin Testi Pozitif Çıktı, 215 Kişi Yaşamını Yitirdi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı.

215 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 118 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 867 bin 39'u birinci doz, 49 milyon 707 bin 889'u ikinci doz, 11 milyon 685 bin 335'i üçüncü doz olmak üzere 118 milyon 559 bin 680'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca Şanlıurfa'yı uyardı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya aşı uyarısını yineledi:

"Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80’i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Surları'nı her yerden görmek artık mümkün: Tarihi surlar dijitale aktarıldı15 Kasım 2021 Pazartesi 19:16
  • Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kapanıyor!15 Kasım 2021 Pazartesi 19:13
  • Kılıçdaroğlu: Saçmalıklarla karşı karşıyayız15 Kasım 2021 Pazartesi 19:00
  • Borsa Günü Rekorlarla Tamamladı!15 Kasım 2021 Pazartesi 18:32
  • Kira Anlaşmazlığı Nedeniyle Dehşet Saçtı!15 Kasım 2021 Pazartesi 18:01
  • T.C. Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu İle Telefonda Görüştü15 Kasım 2021 Pazartesi 17:45
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı15 Kasım 2021 Pazartesi 15:01
  • Aksakal, KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümünü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı15 Kasım 2021 Pazartesi 14:41
  • Demirtaş’tan Türkiye soluna dokuz soru15 Kasım 2021 Pazartesi 13:26
  • Türkiye’de tehlike altında olan diller için ne yapılabilir?15 Kasım 2021 Pazartesi 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti