Türkiye'de Son 24 Saatte 23 Bin 852 Kişinin Testi Pozitif Çıktı, 215 Kişi Yaşamını Yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı.

215 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 118 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 867 bin 39'u birinci doz, 49 milyon 707 bin 889'u ikinci doz, 11 milyon 685 bin 335'i üçüncü doz olmak üzere 118 milyon 559 bin 680'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca Şanlıurfa'yı uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya aşı uyarısını yineledi:

"Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80’i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz."