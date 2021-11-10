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Türkiye'de Son 24 saatte 27 bin 259 yeni vaka

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Son 24 saatte 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de Son 24 saatte 27 bin 259 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

 

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