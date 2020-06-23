Türkiye'de Son 24 saatte 27 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 27 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Bugünkü vaka sayısı 1.268 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısı da 1.315 olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.” diye yazdı.

İşte bugünkü tablo: