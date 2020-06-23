  • BIST 115.339
  • Altın 388,854
  • Dolar 6,8480
  • Euro 7,7519
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Türkiye'de Son 24 saatte 27 kişi daha hayatını kaybetti

»
"Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda."
Türkiye'de Son 24 saatte 27 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 27 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Bugünkü vaka sayısı 1.268 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısı da 1.315 olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.” diye yazdı.

İşte bugünkü tablo:106088709_708187346419332_1019482139390488071_n.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gevaş'ta köylülere işkence davasında polise verilen 3 bin lira para cezasının hükmü geri bırakıldı23 Haziran 2020 Salı 18:14
  • Esenyurt'ta sokağı su bastı; bodrum katta mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı!23 Haziran 2020 Salı 18:13
  • Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıllık ceza onandı23 Haziran 2020 Salı 18:05
  • Tırnaklarını yiyen taksici koronadan öldü, uzmanlar uyardı!23 Haziran 2020 Salı 17:42
  • Nusret Gökçe yağmurda denize atladı23 Haziran 2020 Salı 17:40
  • "Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama"23 Haziran 2020 Salı 17:39
  • Maske takmamak için direndi: Bende virüs olmadığına eminim23 Haziran 2020 Salı 12:00
  • TBB'de Feyzioğlu'na tepki istifası: 'Çoktan taşan bardağı deviren son hamle'23 Haziran 2020 Salı 11:25
  • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına İstanbul’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun teşekkürlerini ifade amacıyla hediye paketi takdim edildi23 Haziran 2020 Salı 11:02
  • AİHM Berkin Elvan dosyasını açtı23 Haziran 2020 Salı 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti