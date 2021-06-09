Türkiye'de son 24 saatte 6.454 yeni vaka tespit edildi, 87 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı.
Bu verilere göre Türkiye'de son 24 saatte,
- 224 bin 193 koronavirüs testi yapıldı,
- 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı,
- 87 kişi hayatını kaybetti
- Ağır hasta sayısı 1018 oldu,
- 6 bin 647 kişinin -19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi,
- Uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı bugün saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı.
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