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Türkiye’de son 24 saatte 73 can kaybı, bin 812 vaka

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Türkiye’de son 24 saatte 73 can kaybı, bin 812 vaka
Türkiye’de son 24 saatte 73 can kaybı, bin 812 vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüsten son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Son 24 saatte yapılan testler neticesinde ise 1812 yeni vaka tespit edildi.

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