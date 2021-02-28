  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Türkiye’de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

»
Türkiye’de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234’e yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul için referandum çağrısı27 Şubat 2021 Cumartesi 22:00
  • ‘Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez’ diyen kişi gözaltına alındı27 Şubat 2021 Cumartesi 21:00
  • Türkiye'de Koronavirüs | 71 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 193 yeni 'vaka' tespit edildi27 Şubat 2021 Cumartesi 20:51
  • FETÖ itirafçısı öğrenci: 'Clash of Clans' oyunu üzerinden haberleşiyorduk27 Şubat 2021 Cumartesi 20:00
  • AKP’li vekil: 'Ev ve araba sahibi olmak artık hiç zor değil'27 Şubat 2021 Cumartesi 18:45
  • 'Yunanistan, Limoniye'yi işgal etti' iddiası!27 Şubat 2021 Cumartesi 12:39
  • MHP’den Perinçek’e yanıt: Çay bile içmeyiz27 Şubat 2021 Cumartesi 12:35
  • Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 205 pozitif vaka, 74 kişi hayatını kaybetti.26 Şubat 2021 Cuma 20:16
  • Hulusi Akar:''Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatleri korumakta kararlıyız”26 Şubat 2021 Cuma 20:08
  • Yiğit Bulut:''En büyük getiri her zaman Türk Lirası’nda”26 Şubat 2021 Cuma 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti