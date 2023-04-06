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Türkiye'de son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Türkiye'de son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye'de son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı. Son 5 ayda 252 bin 945 yeni vaka kaydedilirken 844 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı.

COVID-19 bilgilendirme platformundan alınan bilgilere göre vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66'ya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

5 ayda 844 ölüm

Son 5 aylık sürece bakıldığında ise vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde 844 kişi hayatını kaybetti.

Aralıkta pik yaptı

Son 5 aydaki verilere bakıldığında Aralık ayında hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi.

Aralıkta 88 bin 705 yeni vaka kaydedilirken 252 kişi hayatını kaybetti. 

İşte son 5 ayın COVID-19 rakamları:

Kasım 2022'de vaka sayısı 73 bin 574, vefat sayısı 181,

Aralık 2022'de vaka sayısı 88 bin 705, vefat sayısı 252,

Ocak 2023'te vaka sayısı 43 bin 801, vefat sayısı 231,

Şubat 2023'te vaka sayısı 15 bin 811, vefat sayısı 95,

Mart 2023'te vaka sayısı 31 bin 54,vefat sayısı 85.

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