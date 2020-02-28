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Türkiye'de Sosyal medya 12 saattir kısıtlanıyor

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Türkiye'de Sosyal medya 12 saattir kısıtlanıyor
Türkiye'de Sosyal medya 12 saattir kısıtlanıyor

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell dün yaşanan İdlib saldırısından itibaren kısıtlamaya gitti. Yurttaşlar sosyal medya platformunu ve iletişim araçlarını kullanırken zorluk yaşıyor. İlgili kurumlardan henüz açıklama gelmedi.

Suriye’nin İdlib kentinde dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik (TSK) saldırının ardından Türk Telekom’un sosyal medya platformlarına erişimi 27 Şubat saat 23:00 itibariyle kısıtlamaya gittiği, diğer büyük operatörler Vodafone ve Turkcell’in de yaklaşık 00:20’de aynı işlemi yaptığı bildirildi.

Diken'in haberine göre, internetteki erişim kesintilerini gerçek zamanlı takip eden NetBlock.org platformunun verilerine göre, 27 Şubat saat 23:30 itibariyle sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram’a erişim tamamen, mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile video paylaşım sitesi Youtube’a da kısmen engelleme geldi. 

OPERATÖRLERDEN KISITLAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELMEDİ

NetBlocks, operatörlerin kısıtlaması dışında Türkiye’de internet performansında bir sorun yaşanmadığını belirtse de sosyal medyadaki kullanıcılar internette genel bir yavaşlamanın olduğundan şikayetçi.

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