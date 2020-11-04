Türkiye'de Sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza

Sosyal medya platformları için Türkiye'de temsilci bulundurmaları için verilen süre pazartesi günü doldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabıdan yaptığı paylaşımda yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.

Başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.

VKontakte atadı

Sadece Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) Türkiye'de bir temsilci görevlendirdi.

Cezalar katlanarak artıyor

Sosyal ağ sağlayıcıya 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirmemesi halinde bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.