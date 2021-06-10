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Türkiye'de sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı, ilk sırada Discord var

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Türkiye bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçiriyor.
Türkiye'de sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı, ilk sırada Discord var

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya uygulamaları yaşamlarımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. We Are Social’ın Digital 2021 raporuna göre, Türkiye bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçiriyor. 16–64 yaş kullanıcılar için günlük ortalama sosyal medya kullanımındaysa Türkiye 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Daha çok haberlerden, etkinliklerden ve olaylardan haberdar olma motivasyonuyla kullanılan sosyal medyanın kullanım oranı her geçen gün artarken, yaşanan şikayetler de aynı oranda artıyor. Bu doğrultuda online şikayet platformu Şikayetvar kullanıcıların sosyal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet ettiği konuları bir araya getirdi.

WHATSAPP KRİZİ TETİKLEDİ

2020 ve 2021’in ilk dört ayını karşılaştıran Şikayetvar verilerine göre WhatsApp, Telegram, Signal gibi markaları kapsayan sosyal medya iletişim uygulamaları kategorisinde şikayet artış oranı yüzde 560’a yükseldi.

Bu yükselişte WhatsApp’ın güncelleme krizinin etkisi olduğu gözlemleniyor. Verilere göre bu dönemde WhatApp şikayetleri yüzde 388 arttı.

EN ÇOK ŞİKAYET DISCORD'A GELDİ

Şikayetvar verilere göre sosyal medya platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 262 arttı. En çok şikayet artışının yaşandığı mecraysa daha çok video oyunu oynayanlar tarafından kullanılan Discord oldu (yüzde 1014).

2020-2021 (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) döneminde yüzde 610’luk şikayet artışıyla TikTok ikinci sırada, Snapchat (yüzde 567) üçüncü sırada yer aldı. Sırasıyla Instagram, Facebook ve Twitter ise şikayet artış oranıyla öne çıkan diğer sosyal medya mecraları oldu. Türkiye’de sıklıkla kullanılan YouTube’un şikayet artış oranıysa yüzde 102’ye yükseldi.

EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Sosyal medya uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:

- Giriş yaparken yaşanan şifre sorunları,

- Hesap çalınması, başkası adına hesap açılması, sahte hesapların kapatılmaması,

- Kimlik doğrulama sorunları,

- Mail veya doğrulama kodlarının alınamaması

- Erişim engeli ve erişim kısıtlamaları,

- Hesapların gerçek olmayan sebeplerle kapatılması,

- Hesabın askıya alınması sonrasında erişim sağlanamaması,

- Yayın ve paylaşım kısıtlamaları,

- Hesaptan kazanılan paraları çekme sorunu,

- Reklam ödemelerinin fazladan alınması veya mecranın reklam vermeye kapatılması

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