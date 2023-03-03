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Türkiye'de Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye'de TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 24,56'lık fiyat artışıyla sebze oldu.
Türkiye'de Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.

Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında TÜFE'nin yüzde 3,52, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 55,74 artmasını bekliyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE İÇECEKTE

TÜFE'de ana harcama grupları itibarıyla şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içeçeklerde oldu. 

En çok düşüş ise yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. 

YILLIK BAZDA EN ÇOK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Yıllık bazda en çok fiyat artışı yüzde 74,34 lokanta ve oteller olurken, en az artış yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabıda meydana geldi. 

143 ÜRÜNDEN 117'Sİ ARTTI

TÜFE'de kapsanan 143 temel başlıktan 117 başlıkta artış, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 

3 İLDE FİYAT DERLENEMEDİ

TÜİK, TÜFE için deprem bölgesinde yer alan Gaziantep, Malatya ve Hatay'da saha fiyatları derlenemediğini açıkladı.

ZAM ŞAMPİYONU SEBZE

Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 24,56 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) oldu. Onu yüzde 14,47'lik artışla şarap, yüzde 10,47'lik artışla taze meyveler izledi.

Şubatta fiyatı en çok düşen ürün yüzde 4,40 ile kadın giyim oldu. Onu yüzde 2,10 ile veri işlem ekipmanı ve yüzde 1,92 ile çocuk giyim takip etti.

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