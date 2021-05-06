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Türkiye'de sular ısınıyor! Peker'den AKP'li vekille ilgili flaş açıklamalar: Tecavüz,Cinayet,5 ton kokain

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Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyip tutuklanan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar hakkında bazı iddialar ortaya attı.
Türkiye'de sular ısınıyor! Peker'den AKP'li vekille ilgili flaş açıklamalar: Tecavüz,Cinayet,5 ton kokain

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyip tutuklanan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar hakkında bazı iddialar ortaya attı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin “organize suç örgütü” operasyonu kapsamında “elebaşı” olarak aranan ve yurtdışında bulunan Sedat Peker, ikinci bir video yayınladı.

Peker, bu videoda Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Kazakistan uyruklu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman’ın ölümü ve Tolga Ağar hakkında konuştu.

“Bu anlattıklarımın tek bir tanesi dahi yalan çıkarsa bu parmağımı keseceğim. Size söz veriyorum” diyen Peker, şu ifadeleri kullandı:

Bir gün kızcağız jandarmaya gidip kızcağız bana tecavüz edildi diyor. 18 yaşında. Kız şikayet ediyor, daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası (Mehmet Ağar) aldırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Ne kadar enteresan ve ne kadar acı değil mi? Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedik ama orada bir garip öldü ve herkes biliyor. Kimse ağzını açmıyor. Hani kadın kuruluşları? Bir tane gördünüz mü bu olay için eylem yapan? E derin devletin başı. Adam ne istiyorsa o oluyor. Şimdi daha da derin oldu.

Yeldana-Kaharman.jpg

Elazığ’da yaşayan 21 yaşındaki Kazakistanlı Yeldana Kaharman isimli kadın, evde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş olarak bulunmuştu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan 21 yaşındaki Kaharman'ın intihar ettiği iddia edilmiş, ölümün Ağar ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.  İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği konuyla ilgili haberlere erişim engeli getirmişti. (Fotoğraf: Twitter)


Kolombiya’dan uyuşturucu: “Firmanın başı Mehmet Ağar”

“Dünyada en çok uyuşturucu kullanan ikinci il İstanbul, üçüncü il Adana. İmanlı nesiller yetiştirecektik uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirdik” diyen Peker, Ağar hakkında şu iddiayı da dile getirdi:

Lütfen internete gidin bakın Kolombiya Limanı'nında 4 ton 900 kilo kokain yakaladılar. Açıklama yaptılar, “Bunlar Türkiye'ye gidecekti” diye. İzmir Limanına bir kimya firmasına. Türkiye'de bu kokainleri teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimseye. Biz 4 ton bulgur getirsek bizi alır faturayı eksik yazdık diye gelir nezarete atarsınız. Uyuşturucunun geldiği adres belli.  Sahibi Mehmet Ağar. Eski bir milletvekili daha... Eski yardımcısı bunun. İki üç tane de mafyatik tip. 

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Nisan’da kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Peker’in Beykoz’daki villasında yapılan aramada emniyet ele geçirdiği silahları sergilemişti.

Peker, bu operasyonun ardından bir video çekerek "bazı gerçekleri açıklayacağını" söylemişti. Bu video, Peker'in yayınladığı ikinci video.

(İndependent Türkçe)

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