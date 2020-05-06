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Türkiye'de Süper Lig başlıyor.Tarihi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu  Başkanı Nihat Özdemir liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı. 
Türkiye'de Süper Lig başlıyor.Tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu  Başkanı Nihat Özdemir liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı. 

Özdemir, "Bugüne dek liglerimizin en sağlıklı şekilde tamamlanması için çalışma yaptık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu başta olmak üzere istişare içinde süreci değerlendirdik. En son da Sağlık Bakanımız ile görüşme gerçekleştirdik. Sayın Koca gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor. Bugün de yönetim kurulumuz olarak toplantımızı yaptık. Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz." dedi. 

"Yol haritasını çizdik" diyen Özdemir farklı senaryolarının da olduğunu belirterek, "Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarda bulunmakla birlikte ertelenen ligler 12 Haziran'da başlayacak. Liglerimizi Temmuz ayında tamamlayacağız" diye konuştu. 

Özdemir, "Maçların nasıl oynanacağına Bilim Kurulu karar verecek. Temmuz ayı sonunda ligleri tamamlayacağız. Virüse rastlanırsa Bilim Kurulu’na göre değerlendirip ona göre karar vereceğiz. Sağlıktan ödün vermeyeceğiz"  ifadesini kullandı. 

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