Türkiye'de tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak!

Türkiye'nin Koronavirüs nedeniyle tam kapanmaya gideceği 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında alkol satışı olmayacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan 19.00-17 Mayıs 05.00 arası tam kapanmaya geçileceğini duyurmasının ardından, hafta sonları uygulanan alkol satışı yasağının akıbeti de tartışma konusu oldu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren yasak sonuna kadar alkol satışının yasaklandığını açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Aybaş, "Genelgede 'alkol satışı yasak' diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kararın "özel yaşama, yeme içme kültürüne karşı açıkça bir darbe" olduğunu dile getiren Aybaş, "Korona bahane, yasaklar şahane" diye yazdı.

Ağbaba: Bu yasak tamamen ideolojiktir

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "17 Mayısa kadar ülke genelinde alkol satışı yasaklanıyor. Alkol satmayan zincir marketlere uğramayan virüs 150 bin tekel bayisine uğruyor. Bu yasağın pandemiyle alakası yok, tamamen ideolojiktir. AKP’nin pandemiyle değil insanların yaşam tarzına müdahalesinin son halkasıdır" yorumunu yaptı.

Genelgede konuyla ilgili bir madde yok

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de tekel bayilerine ve alkol satışına ilişkin özel bir madde bulunmuyor.

Genelgenin marketler ile ilgili maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."

Alkol satışı yasağı Aralık ayında başlamıştı

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında alkol satışı yasağı Aralık ayı itibarıyla başlamıştı. Genelgede konuyla ilgili herhangi bir madde olmamasına rağmen alkol satışı zincir marketlerde ve tekellerde yasaklanmıştı.