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Türkiye'de Tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı mitinge yasak

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Türk Harb-İş'in Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı Ankara'da yapmak istediği mitinge Valilik izin vermedi.
Türkiye'de Tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı mitinge yasak

Türk-İş’e bağlı Türk Harb-İş sendikasının Sakarya’da bulunan ve Tank Palet fabrikası olarak bilinen 1’inci Ana Bakım Fabrikası’nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmasına karşı 16 Mart Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirmek istediği mitinge izin verilmedi.

Türk Harb-İş 1 Mart tarihinde Ankara Valiliği’ne miting için başvurduklarını ancak valiliğin mitinge izin vermediğini açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada, Ankara Valiliği’nin mitinge izin vermeme kararının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan “seçim döneminde bulunulması ve genel güvenlik bakımından uygun olmadığı” değerlendirmesi sonucunda alındığı aktarıld

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