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Türkiye'de tedbirlerde ‘pozitif ayrıştırma’ gündemde: Etkinliklere aşılılar gidebilecek

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Gençlerin aşıya ilgisini arttırmak amacıyla maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirilmesini değerlendiği bildirildi.
Türkiye'de tedbirlerde ‘pozitif ayrıştırma’ gündemde: Etkinliklere aşılılar gidebilecek

Corona virüsünün daha hızlı bulaşan Delta varyantı Türkiye’de de yayılmayı sürdürürken, aşı çalışmalarında hız kesmek istemeyen yetkililerin, gençlerin aşıya ilgisini arttırmak amacıyla maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirilmesini değerlendiği bildirildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre yetkililer aşıya en az ilgisi olan 18-35 yaş grubunu sisteme dahil etmenin yollarını arıyor.

Bunun için farklı mekanizmalar devreye sokulurken, ‘pozitif ayrıştırma’ da uygulanacak. Yetkililer aşı yaptıranı ödüllendirmek adına maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere aşısı olanların gitmesine ilişkin planlamayı tartışıyor.

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