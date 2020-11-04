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Türkiye'de temilci bildirmeyen sosyal medya şirketlerine 10'ar milyon lira ceza

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Temsilci bildirmeyen sosyal medya şirketlerine 10'ar milyon lira ceza kesildi
Türkiye'de temilci bildirmeyen sosyal medya şirketlerine 10'ar milyon lira ceza

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope ve Tiktok'a yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süre doldu.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına ise 10'ar milyon lira ceza verildi.

Süre 2 Kasım'da doldu

Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci belirlemeleri için verilen süre, 2 Kasım'da sona erdi.

Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK'ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye'de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10'ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı.

Süreç nasıl işleyecek?

Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bant genişlikleri daraltılabilecek

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

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