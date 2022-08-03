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Türkiye'de Temmuz ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Ford olurken, otomobil satışlarında Fiat, Volkswagen ve Renault öne çıktı.
Türkiye'de Temmuz ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adede yükseldi.

Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 3,1 azalışla 11 bin 175 seviyesinde belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 14,9, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azalış gösterdi.

TOPLAM PAZARDA İLK 5 MARKA

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 680 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 411 satışla Volkswagen ve 4 bin 530 satışla Ford takip etti.

Renault, 4 bin 459 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 566 satışla beşinci sırada yer aldı.

4 MARKALI PSA GRUBU İLK 5'TE YOK

Temmuz ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 495 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 641 satışla Volkswagen ve 3 bin 623 satışla da Renault izledi.

Dacia, 3 bin 566 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 303 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'de 4 markayla faaliyet gösteren PSA Grubu bünyesindeki Peugeot, Citroen, DS ve Opel gibi markaların ilk 5'e girememesi dikkati çekti.

LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Bentley, Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Temmuz ayında 84 Porsche, 19 Maserati, 18 Lexus, 8 Jaguar, 2 Ferrari ve 3 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında temmuz ayında 4 bin 14 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 3 bin 185 satışla Fiat ve 836 satışla Renault izledi.

Volkswagen 770 satışla dördüncü ve Toyota 459 satışla beşinci oldu.

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