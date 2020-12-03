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Türkiye'de temsilci atamayan sosyal medya ağlarına 30 milyon liralık ceza yolda

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1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal ağlara ilişkin yeni yükümlülükler getiren yasanın ardından Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen aralarında Facebook, Twitter, Youtube'un da bulunduğu sosyal ağlar 30 milyon liralık para cezalarıyl
Türkiye'de temsilci atamayan sosyal medya ağlarına 30 milyon liralık ceza yolda

1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal ağlara ilişkin yeni yükümlülükler getiren yasanın ardından Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen aralarında Facebook, Twitter, Youtube'un da bulunduğu sosyal ağlar 30 milyon liralık para cezalarıyla karşı karşıya.

Söz konusu sosyal ağlara daha önce de yaptırımın ilk aşaması olan 10 milyon liralık para cezası uygulandı.

Temmuz’da Meclis'ten geçen ve 1 Ekim'de yürürlüğe giren yasa, “sakıncalı içeriklerle” ilgili muhataplık sorununu aşmak için Türkiye'den erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor.

Söz konusu düzenleme nedeniyle, Türkiye'de de en popüler sosyal ağlar olan Twitter, Facebook, Youtube, TikTok'un da aralarında bulunduğu sosyal ağların temsilci ataması gerekiyor.

Ancak Gazete Duvar'ın haberine göre, Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte dışında, sosyal medya ağları şimdiye kadar Türkiye'de temsilcilik açmadı ve bu konuda da net bir açıklama da yapmadı.

Reklam yasağı ve internet trafiği daraltılabilecek

Yasa yürürlüğe girdikten sonra kasım ayı başına kadar temsilci atamayan sosyal ağlara BTK tarafından 10 milyon lira para cezası uygulandı.

Yasa uyarınca yükümlülüğü, kendilerine tanınan 30 günlük sürede yerine getirmedikleri için bu sosyal ağlar şimdi 30 milyon liralık ikinci para cezasıyla karşı karşıya.

BTK'nin 30 milyon liralık idari para cezasını tebliğinden itibaren yine 30 günlük süre içinde yani Ocak 2021'e kadar temsilci ataması gerçekleşmezse, reklam yasağı uygulaması devreye girecek.

Buna rağmen 3 ay içinde temsilci atamayan sosyal ağların internet bant trafiği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 90'a kadar daraltılabilecek, yani erişim neredeyse olanaksız hale gelecek.

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