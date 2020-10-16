Türkiye'de ''Testlerin yüzde 10 ile 15'i pozitif çıkıyor''

Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, hastalık sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. Aşı bulunana kadar koronavirüs ile mücadelenin devam edeceğini belirten Kutlubay, “Aşı en iyi ihtimalle 2021 yılının ikinci yarısında hizmete girebilir” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Vaka sayılarına da değinen Kutlubay, “Cerrahpaşa’da 53 koronavirüslü hasta yatıyor. Biz günde bin ile bin iki yüz arasında test yapıyoruz ve bu testlerin yüzde 10 ile 15’i pozitif çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Semptomu olmasa da paylaşacağız. Bu ayın 15’inde başlıyoruz” demişti. Bakan Koca’nın bu açıklamasına da değinen Kutlubay, açıklanan verilerin en az 2-3 kat artabileceğini belirtti.

Kutlubay, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin verileri, toplam verilerin daha yukarıda olduğunun göstergesi” dedi.