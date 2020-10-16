  • BIST 1.193
  • Altın 484,112
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Türkiye'de ''Testlerin yüzde 10 ile 15'i pozitif çıkıyor''

»
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay, ''Günde 150-200 hastada sonuç pozitif çıkıyor'' dedi.
Türkiye'de ''Testlerin yüzde 10 ile 15'i pozitif çıkıyor''

Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, hastalık sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. Aşı bulunana kadar koronavirüs ile mücadelenin devam edeceğini belirten Kutlubay, “Aşı en iyi ihtimalle 2021 yılının ikinci yarısında hizmete girebilir” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Vaka sayılarına da değinen Kutlubay, “Cerrahpaşa’da 53 koronavirüslü hasta yatıyor. Biz günde bin ile bin iki yüz arasında test yapıyoruz ve bu testlerin yüzde 10 ile 15’i pozitif çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Semptomu olmasa da paylaşacağız. Bu ayın 15’inde başlıyoruz” demişti. Bakan Koca’nın bu açıklamasına da değinen Kutlubay, açıklanan verilerin en az 2-3 kat artabileceğini belirtti.

Kutlubay, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin verileri, toplam verilerin daha yukarıda olduğunun göstergesi” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araba nerede müşteride, para nerede müşteride15 Ekim 2020 Perşembe 21:12
  • Hakimin kriminal raporları sorduğu Adnan Oktar: Allah yapımı değil ya…15 Ekim 2020 Perşembe 20:45
  • Almanya ve Fransa, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı AB'nin nasıl tutum alacağını netleştirmek üzere bir hafta bekleyecek15 Ekim 2020 Perşembe 17:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim kabile devletlerinde olur; seçim 2023 Haziran'da yapılacak15 Ekim 2020 Perşembe 17:09
  • Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama15 Ekim 2020 Perşembe 16:54
  • Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi15 Ekim 2020 Perşembe 16:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin İle Telefonda Görüştü15 Ekim 2020 Perşembe 11:38
  • Almanya’da Gizli NATO Tatbikatı: Türkiye’yi Almadılar15 Ekim 2020 Perşembe 11:28
  • Asgari ücretlinin maaşı düşecek mi?15 Ekim 2020 Perşembe 09:08
  • İstanbul Valiliği, gösterimi yasaklanan Kürtçe tiyatro oyununa soruşturma başlattı14 Ekim 2020 Çarşamba 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti