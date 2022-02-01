  • BIST 2.028,83
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3803
  • Euro 15.0787
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Türkiye'de TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi

»
TC Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.
Türkiye'de TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi

TC Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi. 

Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı.

Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın, faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek. 

Dolar, Euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu’ndan "Troll raporu"31 Ocak 2022 Pazartesi 10:32
  • "Zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar"30 Ocak 2022 Pazar 22:51
  • Türkiye’de Yeni Vaka Sayısı 88 Bin 14530 Ocak 2022 Pazar 19:42
  • TTB’den Koca’ya Tepki: Ölüyoruz30 Ocak 2022 Pazar 17:48
  • Türkiye İle Maldivler Arasında 5 Anlaşma İmzalandı30 Ocak 2022 Pazar 16:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a Beypazarı’nda Büyük İlgi30 Ocak 2022 Pazar 15:53
  • Türkiye' de Üretilen Maskeler, Yunan Parlamentosunda Tartışma Yarattı30 Ocak 2022 Pazar 14:58
  • Arkadaşını 3’lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş30 Ocak 2022 Pazar 14:15
  • İmamoğlu'ndan MOBESE Görüntüleri Açıklaması: Bu Olay, Adalet Bakanı'nın Kellesini Aldı30 Ocak 2022 Pazar 11:09
  • Erdoğan: Faizi indireceğiz, enflasyon da inecek29 Ocak 2022 Cumartesi 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti