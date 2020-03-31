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Türkiye'de toplam ölüm sayısı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi

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Türkiye'de toplam ölüm sayısı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi
Türkiye'de toplam ölüm sayısı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi

Türkiye'det toplam ölüm sayısı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 704 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece, Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 214'e; vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nün günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. 

Son 24 saatte 15 bin 422 tanı testinin sonuçlandığı bilgisini paylaşan Koca, 2 bin 704 kişiye tanı konduğunu belirtti. Tedavisinin ardından taburcu olan hasta sayısı ise 243 olarak kaydedildi.   

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayımız düne oranla %25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım"

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Türkiye'de ilk 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

10 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü 
30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü
31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü

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