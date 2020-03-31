Türkiye'de toplam ölüm sayısı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi

Türkiye'det toplam ölüm sayısı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 704 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece, Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 214'e; vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nün günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte 15 bin 422 tanı testinin sonuçlandığı bilgisini paylaşan Koca, 2 bin 704 kişiye tanı konduğunu belirtti. Tedavisinin ardından taburcu olan hasta sayısı ise 243 olarak kaydedildi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayımız düne oranla %25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım"

Türkiye'de ilk 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

10 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü