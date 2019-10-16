Türkiye'de Tüketiciye at ve domuz eti yediren firmalar açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan firmaları ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde domuz ve at eti yedirildiğini gözler önüne serdi. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi.
Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı.
Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.
Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkanda domuz eti bulundu. Kocaeli'de Gurme isimli markanın Macar Salam Hamur Harcı'ndan domuz eti çıkarken, kangal fermente sucuktan da domuz eti çıktı.
BirGün gazetesinin aktardığı habere göre, domuz eti yediren firmalar şöyle:
DOMUZ ETİ YEDİREN FİRMALAR
- Almila Cafe - Meral AKBAŞOĞLU/ Cumhuriyet Mahallesi M. Ülgen Sokak No:27/B Kuşadası/Aydın
- Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri - Harika ULUK/ Örnekköy Mahallesi Örnekköy Sokak No:201 Alaşehir/Manisa
- En-Sel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti./ Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53 Çorlu/Tekirdağ
- Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/Kocaeli
AT ETİ ÇIKAN FİRMALAR
- Arslanbey Et ve Et Mamulleri/ Süleymanpaşa/Tekirdağ
- Kanbal Et ve Et Ürünleri/ Tarsus/Mersin
- Harun Market - Nubar NARMANOĞLU/ Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi No:21 Pendik/İstanbul
- Yüksel Et Market - Hasan TEK/ Atatürk Mahallesi 30196 Sokak No:1/B Mezitli/Mersin
- Ağa Türk Mutfağı - Emin KAÇAR/ Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi No:23 Fatih/İstanbul
- Bereket Ciğer - İsa UMUTLU/ Şahintepe Mahallesi Barış Manço Caddesi No:2/B Sarıçam/Adana
- Derya Kebap ve Lahmacun Salonu - Erol DOĞAN/ Yüzüncüyıl Mahallesi Galip Avşaroğlu Bulvarı No:165 Çukurova/Adana
- Erol KAYA/ Yeşiloba Mahallesi 46009 Sokak Metal Sanayi 3. Blok No:20 Seyhan/Adana
- Ferah Kebap ve Lahmacun Salonu Fahri GÖZÜSÜRMELİOĞLU/ Belediye Evleri Mahallesi 84051 Sokak No:49/A Çukurova/Adana
- Görşah Yemekçilik Gıda, Tem.Tur. Pet. Hayv. San. ve Tic. Ltd.Şti./ Mithatpaşa Mahallesi Çiftçiler Caddesi No:22 Akdeniz/Mersin
- Gülpi Pide-Kebap-Lahmacun - Mustafa MAAŞOĞLU/ Güzelyalı Mahallesi S. Demirel Bulvarı Göker Apt. No:1/B Çukurova/Adana
- İmirler Kebap ve Döner - Tuğba İMİR/ Esentepe Mahallesi Kozan Bulvarı No:29/C Sarıçam/Adana
- Öncü Kebap, Lahmacun ve Pide Salonu - Ümit SÜER/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:7/A Çukurova/Adana
- Uğur Market - Ramazan SÜER/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:16/A Çukurova/Adana
- Ustam Kebap ve Lahmacun Salonu - Şehmus İŞLER/ Toros Mahallesi Mavi Bulvar 78019 Sokak Özler Apt. No:1 Çukurova/Adana
- Vahyettin ŞEREN/ Bahçelievler Mahallesi 1305 Sokak No: 18 Yüreğir/Adana
- Yörem Et Tanzim - İsmet ARGARUN/ Hz. Ömer Çarşısı No:9/Ağrı
TEK TIRNAKLI ET TESPİT EDİLEN FİRMALAR
- ADK Orman Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Kocasinan/Kayseri - Özdanacı Vakumlu Dilim Kavurma
- Celepoğlu Et Ürünleri - Cihan DEMİREL/ Yeni Mahalle Topça I Blok No:22 Erenler/Sakarya- Kırmızı Et
- Chicker's - Mahmut ERDİN/ İskenderpaşa Mahallesi Tuzluçeşme Sokak Huzur Apt. No:2/11 Kat:3 Ortahisar/Trabzon- Hamburger Köftesi (Dana Eti)
- Ferhat ENGEZ/ Başak Mahallesi 974 Sokak No:13/1 Yüreğir/Adana- Çiğ Kırmızı Et
- İlhan Kebap Salonu - Ziya İLHAN/ Orhangazi Mahallesi Atatürk Caddesi No:238 Sarıçam/Adana- Adana Kebap (Kuzu Eti)
- Kartal Et ve Et Mamulleri/ Akyazı/SAKARYA Saçaklıoğlu Fermente Sucuk (Dana Eti) Tek Tırnaklı ve Kanatlı Eti Tespiti
- Kartal Et ve Et Mamulleri/ Akyazı/SAKARYA Kartaloğlu Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana) Tek Tırnaklı Eti Tespiti
- Marina Çıtırr - Hayri Can TUTAL/ Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi No:493/A Adıyaman - Lahmacun Harcı
- Marina Çıtırr - Hayri Can TUTAL/ Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi No:493/A Adıyaman - Kıyma (Dana Eti)
- Mevsim Sucukları/ Afyonkarahisar - Mevsim Isıl İşlem Görmüş Sucuk
- Ocakbaşı Abbas'ın Yeri - Abbas TUNCER/ Dede Korkut Mahallesi İlbey Güneş Caddesi No:112/A Yüreğir/Adana- Kıyma Kebap
- Yılmaz Et ve Tavuk Pazarı - Yılmaz KORKUT/ Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi No:36/B Gaziosmanpaşa/İstanbul- Dana Eti (Haşlamalık)
- Zirve Pide Kebap - İzzet DEMİR/ İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi Kılıç Apt. No:37/A Zonguldak- Pide Harcı (Dana Kıyma)
- Vahyettin ŞEREN/ Güneşli Mahallesi 524 Sokak No:32/A Yüreğir/Adana- Kırmızı Et ve Sakadat
- Yeni Mizan Tavukçuluk Tic.Paz.Ltd.Şti. (K.Evren Şubesi) - İlker ALPTÜRK/ Toros Mahallesi K. Evren Bulvarı No:103/C Çukurova/Adana- Çiğ Kırmızı Et
- Hanımeli Yemek Üretim Yeri - Sevgi LAÇİN/ Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi Küçük Sanayi Sitesi No:1 Kat:2 Zonguldak - Kıymalı Yumurta Tek Tırnaklı Eti Tespiti
- HCS Catering Ent. Yem. Tem. Bakım Servis Hizm. San. ve Tic. A.Ş./ Hatip Mahallesi Kartepe Kümeevler No: 16 Çorlu/Tekirdağ- Etli Taze Fasulye Tek Tırnaklı Eti Tespiti
- Mühsüroğlu Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Ümraniye/İstanbul - Teket Şoklu Pişmiş Dana Döner Tek Tırnaklı Eti Tespiti
- Polat Gıda - Şerafettin POLAT/ Mudanya/Bursa - Kaltat Fermente Sucuk Tek Tırnaklı Eti Tespiti
- Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İstanbul - Sultan Ahmet Köfte (Donuk) Tek Tırnaklı Eti Tespiti
- Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İstanbul - Sultan Ahmet Köfte Tek Tırnaklı Eti Tespiti
- Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İstanbul - Sultan Ahmet Double Köfte Tek Tırnaklı Eti Tespiti
- Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/Sakarya - Sanat Et Isıl İşlem Görmüş Sucuk Tek Tırnaklı ve Kanatlı Eti Tespiti
- Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/Sakarya - Sakmar Isıl İşlem Görmüş Sucuk
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