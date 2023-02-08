Türkiye’de Twitter ve TikTok’a kısıtlama!

Türkiye’deki Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), depremzedelerle ilgili iletişim kurmak adına en fazla kullandığı uygulamalar olan Twitter ve TikTok’a erişimi kısıtlama kararı üretti.

Twitter’in “bazı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle kesinlen para cezasını ödemediği” gerekçesiyle bu kısıtlamanın yapıldığı açıklandı.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan kendisine gelen yanıtı, canlı yayında aktaran gazeteci Cüneyt Özdemir, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu” kapsamında BTK’nın bu kararı ürettiğini söyledi.

Küresel internet erişimini takip eden Netblocks oluşumu son ağ verilerine dayanarak Twitter'ın Türkiye'de kısıtlandığını aktarmıştı. Netblocks'un yaptığı duyuruda, Türkiye'de yetkililerin sosyal medya platformlarında dezenformasyonla ilgili yaptığı paylaşımlar hatırlatıldı, ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekilmişti.

Gerçek zamanlı NetBlocks ölçümleri, "Twitter'ın, büyük internet sağlayıcıları TTNet ve Turkcell'de SNI filtreleme yoluyla kısıtlandığını gösteriyor."

Söz konusu kısıtlama VPN uygulamaları kullanılarak delinebiliyor.