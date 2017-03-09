Türkiye'de üç erkekten sadece biri kadının çalışmasını istiyor

"Kadınların yüzde 53’ü hem iş hayatında yer almayı hem de evde hane halkı ve aile bakımı ile uğraşmayı tercih ediyor"

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporu, Türkiye’deki her üç erkekten sadece biri kadının çalışmasını istediğini söyledi.

Rapora göre, kadınların ücretli bir işte çalışmasını destekleyen erkeklerin oranı yüzde 62. Kadınların çalışmasını destekleyen erkekler ve kadınlar arasındaki fark yüzde 25. Dünya ortalamasında ise bu fark yüzde 4. Türkiye bu oranla Kuveyt, Tayland, Mısır, Libya ve İran ile aynı sırada yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, ILO’nun paylaştığı raporda yer alan bu değerlendirmeler şöyle:

-Türkiye’de kadınların yüzde 87’si ücretli bir işte çalışmayı istiyor. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 70’in 17 puan üstünde.

-Kadınların yüzde 53’ü hem iş hayatında yer almayı hem de evde hane halkı ve aile bakımı ile uğraşmayı tercih ediyor.

-Türkiye’de her 10 kadından sadece 1’i yalnızca evde kalarak hane halkı ve aile bakımı işleri ile uğraşmayı istiyor.

-Her 3 erkekten biri kadınların ücretli bir işte çalışmasını; biri sadece evde kalarak hane halkı ve aile bakımı ile uğraşmasını; biri de kadınların hem bir işte çalışıp hem de ev işleriyle ilgilenmesini tercih ediyor.

Çalışma isteği çok

-Ankete katılanların yüzde 64’ü erkeklerle aynı eğitim ve tecrübeye sahip kadınların iş yaşamında benzer ya da daha iyi fırsatlara sahip olduğunu, yüzde 29’u ise kadınların daha az fırsata sahip olduğunu savunuyor.-Gençlerin kadınların çalışmasına yönelik algısıyla ilgili olarak; 15-29 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 95’i kadınların iş yaşamına dahil olması yönünde görüş bildirdi. Bu oran, dünyada ortalaması olan yüzde 77’nin hayli üzerinde. Bu da, Türkiye’deki genç kadınların, dünyadaki yaşıtlarından daha fazla çalışma isteği içinde olduklarını gösteriyor.