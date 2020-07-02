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Türkiye'de Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı

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Türkiye'de Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Türkiye'de Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı

Diyarbakır'dan Ankara'ya uçan bir yolcu uçağında fenalaşan bir kişi koronavirüs havada panik yaşattı. İnişin ardından sağlık görevlilerince alınan önlemler altında adı açıklanmayan yolcu, hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

Diyarbakır Havalimanı'ndan, Ankara seferini yapmak üzere saat 11.10'da havalanan yolcu uçağında, kalkıştan bir süre sonra fenalaşan 1 yolcuya, ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. Yolcuda koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na bilgi verildi.

YOLCULAR 30 DAKİKA UÇAKTA BEKLETİLDİ

İnişin ardından sağlık görevlilerince alınan önlemler altında adı açıklanmayan yolcu, hastaneye götürüldü. Özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, koronavirüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

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