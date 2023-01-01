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Türkiye'de ucuz et için yılın son günü de kuyruk

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Kızılay’daki Et ve Süt Kurumu’nun önünde ucuz et için henüz gün ağarmadan kuyruğa girdi. Yılbaşı sofrasına et koyabilmek için saatlerce beklediler.
Türkiye'de ucuz et için yılın son günü de kuyruk

Yurttaşlar, Kızılay’daki Et ve Süt Kurumu’nun önünde ucuz et için henüz gün ağarmadan kuyruğa girdi. Yılbaşı sofrasına et koyabilmek için saatlerce beklediler.

HABER MERKEZİ

01.01.2023

Bütün bir yıl boyunca konuşulan bitmez tükenmez kuyruklara dair son görüntü Ankara'dan geldi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Kızılay semtinde bulunan Et ve Süt Kurumu mağazası önünde haftanın 6 günü yoksulluğun resmi çiziliyor. Et ve Süt Kurumu mağazalarında kıyma 89, kasaplarda ise 150 liradan satılıyor. Dana kuşbaşı kasapta 185, Et Süt Kurumu'nda ise 99 lira.

Aradaki fark arttıkça, sabahın kör karanlığında yüzlerce kişinin girdiği kuyruklar da uzadıkça uzuyor. Dar gelirli ve genellikle yaşlı vatandaşlar eksi dereceye düşen dondurucu soğukta sıra bekliyor.

Almak garanti değil

Saat 06.45'ten itibaren yüzlerce kişi kuyruğa giriyor. Saat 07.00'de açılan mağazada ilk mücadele numaratörden sıra almakla başlıyor. Numarasını alan soğukta 2 saat daha bekleyip kapıların açılmasını bekliyor. 09.00'da ise 10'ar kişilik gruplar halinde içeri alınanlara satış başlıyor. Ancak sırası gelen ve içeri giren de et ürünlerinde kişi başına sadece 1'er kilo alabiliyor. Kuyruğa girip numara almak ucuz ete kavuşmanın garantisi değil. Ürün bittiği için eli boş dönenler de oluyor.  

Et Süt Kurumu'nda fiyatlar şöyle:

Dana kıyma (89 TL), dana kuşbaşı (99 TL), Dana kontrfile (155 TL), dana bonfile (305 TL), kuzu kol (99 TL), kuzu güveç (83 TL), kuzu gerdan (84 TL), gövde tavuk (32 TL), mangal tavuk (36 TL), tavuk but (38 TL)

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