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Türkiye'de ülke genelinde ‘aranan şahıslar’ uygulaması: 1350 kişi gözaltında

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İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelindeki eş zamanlı ‘aranan şahıslar uygulaması’nda 1172’si hükümlü ve 178’i yakalama emriyle aranan 1350 kişi gözaltına alındı.
Türkiye'de ülke genelinde ‘aranan şahıslar’ uygulaması: 1350 kişi gözaltında
Fotoğraf: DHA

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün ülke genelindeki umuma açık yerlerde, müzekkere adreslerinde ve bulunma ihtimali olan adreslerde uygulama yapıldı. 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev aldı.

 

Adli mercilerden alınan izinlerle 2 bin 603 ikametgahta arama yapıldı. Denetimler sırasında yakalanan hükümlülerden 880’inin iki, 189’unun beş, 76’sının 10, 19’unun 20, sekizinin 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalananlardan 13’ünün cinayet, 155’inin hırsızlık, 148’inin yaralama, 15’inin cinsel suç, 23’ünün yağma, 33’ünün dolandırıcılık, 48’inin uyuşturucu ticareti, üçünün ‘FETÖ’ üyesi olmak, 14’ünün Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan arandığı tespit edildi.

Ayrıca beşi çocuk 19 kayıp kişi bulundu. Denetimlerde uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve ateşli silah ele geçirildi.

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