  • BIST 110.785
  • Altın 321,326
  • Dolar 6,0819
  • Euro 6,7740
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'de Umre dönüşü rahatsızlanan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

»
Türkiye'de Umre dönüşü rahatsızlanan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında
Türkiye'de Umre dönüşü rahatsızlanan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

Sakarya’da umre dönüşü öksürük şikayeti artan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alındı.

Kaynarca ilçesinde yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. ‘Corona’ şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hasta, gözlem altına alındı, kan örnekleri tahlile gönderildi. 

‘Tahliller bugüne dek hep negatif çıktı’

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü gerekli tedbirlerin alındığını belirterek şöyle konuştu: “Kaynarca’da hastaneye müracaat eden hastamızın üç aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız.” 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48’e, vaka sayısı ise 89 bin 74’e yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Şehitler Tepesi boş kalmayacak dedim, diyorum, diyeceğim04 Mart 2020 Çarşamba 13:36
  • İran, koronavirüs konusunda bilgi almak için Türkiye'ye heyet göndermek istedi, Sağlık Bakanı reddetti: Gelmeyin, Skype'tan görüşelim04 Mart 2020 Çarşamba 13:34
  • Tatar'dan Kayseri'de "Mavi Vatan" konfeansı04 Mart 2020 Çarşamba 13:08
  • #Bizvariz Yeniden Refah Partisi bu acılar bir an önce bitsin04 Mart 2020 Çarşamba 12:27
  • İdlib'de iki asker şehit oldu, 6 asker yaralandı04 Mart 2020 Çarşamba 11:15
  • Tatar bu sabah Kayseri Valisi'ni ziyaret etti04 Mart 2020 Çarşamba 11:09
  • Depremde hasar gören evinden anteni almaya gitti; balkon çökünce hayatını kaybetti03 Mart 2020 Salı 23:05
  • T.C. MSB: İdlib'de açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı03 Mart 2020 Salı 22:21
  • Akit yazarı Dilipak'tan koronavirüs yazısı: Herkesi aşılayıp kısırlaştıracaklar03 Mart 2020 Salı 21:39
  • Yunanistan polisi, sığınmacıların arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı03 Mart 2020 Salı 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti