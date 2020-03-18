  • BIST 85.577
  • Altın 310,906
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'de Üniversiteler 23 Mart’ta dijital eğitime geçiyor

»
Türkiye'de Üniversiteler 23 Mart’ta dijital eğitime geçiyor
Türkiye'de Üniversiteler 23 Mart’ta dijital eğitime geçiyor

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, uzaktan eğitim kapasiteli tüm üniversitelerde 23 Mart’tan itibaren dijital eğitim sürecinin başlayacağını söyledi.

Yazılı açıklama yayınlayan YÖK başkanı şunları kaydetti: “İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır. 23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. Ön lisans ve lisans düzeyindeki bu uygulama ve yaklaşıma, lisansüstü düzeyde de imkan tanınacak; denetlenebilir olma kaydıyla uzaktan öğretim ve dijital imkanlar kullanılarak bu süreçlerde de bir kesinti olmaması sağlanacaktır.”

Türkiye’de virüsün yayılmasının önlenmesi için üniversiteler 16 Mart’ta üç haftalığına tatil edilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Umreden döndükten sonra çarşıya çıkan bir kişi yakalandı18 Mart 2020 Çarşamba 17:30
  • Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer'in sahibini aradı18 Mart 2020 Çarşamba 17:22
  • İmam, cemaate namazı kıldırmayacağını söyleyince arbede çıktı (video)18 Mart 2020 Çarşamba 17:20
  • TC Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harc18 Mart 2020 Çarşamba 17:12
  • YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak18 Mart 2020 Çarşamba 10:41
  • 2 bin 807 Türk vatandaşının tahliyesi tamamlandı18 Mart 2020 Çarşamba 09:46
  • Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm18 Mart 2020 Çarşamba 00:10
  • İlk ölüm18 Mart 2020 Çarşamba 00:06
  • Karantinaya da torpil işledi iddiası18 Mart 2020 Çarşamba 00:04
  • BDDK'dan kredilere 'koronavirüs' düzenlemesi17 Mart 2020 Salı 20:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti