Türkiye'de Üniversiteler 23 Mart’ta dijital eğitime geçiyor

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, uzaktan eğitim kapasiteli tüm üniversitelerde 23 Mart’tan itibaren dijital eğitim sürecinin başlayacağını söyledi.

Yazılı açıklama yayınlayan YÖK başkanı şunları kaydetti: “İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır. 23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. Ön lisans ve lisans düzeyindeki bu uygulama ve yaklaşıma, lisansüstü düzeyde de imkan tanınacak; denetlenebilir olma kaydıyla uzaktan öğretim ve dijital imkanlar kullanılarak bu süreçlerde de bir kesinti olmaması sağlanacaktır.”

Türkiye’de virüsün yayılmasının önlenmesi için üniversiteler 16 Mart’ta üç haftalığına tatil edilmişti.