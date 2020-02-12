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Türkiye’de Üretilen Veya Türk Menşeli Bütün Ürünlere Gümrük İçin Yasa Teklifi

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Türkiye’de Üretilen Veya Türk Menşeli Bütün Ürünlere Gümrük İçin Yasa Teklifi
Türkiye’de Üretilen Veya Türk Menşeli Bütün Ürünlere Gümrük İçin Yasa Teklifi

DİKO’lu iki milletvekili, Türkiye’de üretilen bütün ürünlere ithalat vergisi (gümrük) uygulanması için yasa teklifi hazırladı.

Fileleftheros’un haberine göre Marinos Muşuttas ve Pavlos Milonas isimli milletvekillerinin, görüşülmek üzere Rum meclisinin ilgili komitesine sunmaya hazırlandıkları yasa teklifi,  Türkiye’de üretilen ve Türkiye menşeli olup AB üyesi ülkeler veya üçüncü ülkeler üzerinden Rum tarafına giren bütün ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını içeriyor.

DİKO’lu milletvekilleri, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ı Türkiye-AB Gümrük Birliği anlaşmasının “ana taraflarından biri” olarak tanımadığını ve Güney Kıbrıs’la böyle bir anlaşma imzalamadığını hatırlatarak, Türk ürünlerinin, başka Avrupa ülkeleri veya KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a girmesini “rekabet ilkesinin ihlali” olarak değerlendirdi. 

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