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Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşısından güzel haber

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Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen Çin malı koronavirüs aşısından olumlu haber geldi.
Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşısından güzel haber

Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşı yaptıran iki sağlık çalışanının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, ''Aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz'' dedi

Corona virüs salgınında şu ana kadar dünya genelinde 50 milyonun üzerinde kişi enfekte oldu. Corona virüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı da 1 milyon 250 bini geçti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede aşı çalışmalarında 3'üncü Faz'a geçildi. Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının Faz 3 çalışması, olumlu sonuç verdi. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı.

''OLUŞAN ANTİKORLA AŞININ ETKİN OLDUĞUNU GÖRDÜK''

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Aşı yaptıranlarda herhangi ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirten Çelen, bunun çok sevindirici bir olay olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Merakla ve heyecanla beklediğimiz aşılar, artık birebir gündemimize girdi. Ülkemizde de Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi olarak Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısını bizler de sağlık gönüllüleri üzerinde Faz 3 çalışmasında denemeye başladık. Bununla ilgili olarak da 80'e yakın gönüllüde denemelerimiz oldu. Yan etki profiline baktığımızda herhangi ciddi yan etki görülmemekle birlikte orta düzeyde bir yan etkiye de rastlamadık. Çalışmamızda tarama sonrası 14 gün arayla iki doz şeklinde aşılar yapıldı. Tabii bu çift-kör plasebo kontrollü bir çalışma, yani kişi de hekim olarak biz de aşı mı alıyor yoksa plasebo dediğimiz aşı olmayan bir flakonu mu alıyor, onu bilmiyoruz. Fakat iki tane sağlık çalışanımız münferit olarak kendileri aşıdan 14 gün sonra antikorlarına baktılar ve antikorlarının da pozitif olduğunu gördük. Bu çok sevindirici bir olay, en azından aşının etkin olduğu nokrasında gördüğümüz gerçek bir yaşam verisidir."

''2021 İLE BİRLİKTE COVID-19 ARTIK GÜNDEMİMİZDEN DÜŞECEKTİR''

Dünyada 120 civarında aşı çalışmasının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çelen, bazı aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliğinin olduğunu belirterek pandeminin 2020 ile birlikte sonuna gelindiğini söyledi.

Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranının her geçen gün artacağını dile getiren Prof. Dr. Kemal Çelen, "Tabii ki aşılarla ilgili olarak 120 civarında aşı çalışması var şu an dünyada. Pfizer BioNTech'in aşısı da FDA ve Avrupa onayı için başvuruda bulundu ve yüzde 90 oranında etkin olduğu şeklinde haberler var. Demek ki aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği varsa, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz. Burada pandemi mutlaka devam edecektir ama önemli olan gündemimizden düşmesidir. Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki ciddi artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranı her geçen gün artacaktır ve 2021'de de Covid-19 pandemisi artık gündemimizden düşecektir diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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