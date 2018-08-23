'Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşı 9'a kadar düştü'

Ağbaba, uyuşturucu kullanma yaşının 9'a kadar düştüğünü belirtti.

Veli Ağbaba, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının ve buna bağlı ölümlerin ürkütücü boyutlara ulaştığını kaydederek, konuyla ilgili mutlaka en kısa süre içinde gerekli önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) uyuşturucu konusunda daha aktif rol alması gerektiğini ifade eden Ağbaba, her yıl artan uyuşturucu kullanımının Türkiye'nin en önemli ve çözüm bekleyen sorunlarından biri olduğunu söyledi. Ülkede uyuşturucu kullanım yaşının 9 yaşa kadar düştüğünü ve uyuşturucu kullanan kişi sayısının bir buçuk milyona yaklaştığını kaydeden Ağbaba, bu sorunla ilgili vakit kaybedilmeden önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin coğrafi olarak, uyuşturucu üretim bölgeleri ile tüketim bölgelerinin arasında olduğunu ve yasa dışı uyuşturucu ticareti açısından da en önemli transit yol olarak adlandırılan ‘Balkan Rotası' üzerinde bulunduğunu kaydeden Ağbaba, hem hedef hem de transit ülke olan Türkiye'nin, Afganistan kaynaklı afyon ve türevleri, Avrupa kaynaklı psikotrop maddeler ve bunların üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin trafiğinden etkilendiğini, geçiş güzergahında olmaktan kaynaklı Türkiye'de her geçen yıl uyuşturucu kullanımının hızla arttığını ifade etti.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) 2017 Uyuşturucu Raporuna da değinen Ağbaba, şunları söyledi:

"Türkiye sentetik uyuşturucu kullanımı sonucu ölümlerde, Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor. Aynı raporda, yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle, 2017 yılında Türkiye'de 580 kişinin yaşamını yitirmiş. Türkiye'de 1990 yılında yaklaşık 381 bin 200 kişi madde kullanım bozukluğuna sahipken, 2016 yılında bu sayı 664 bin 906 kişiye yükselmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yalnızca gümrüklerde bir önceki yıla göre 2017'de 8 kat artışla 26,4 milyon ton uyuşturucu yakalandığını açıklamıştır. Son 10 yılda madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi görenlerin oranının 25 kat arttığı belirtilirken, yapılan araştırmalara göre 15 yaş altı madde kullanımının yüzde 92 yükseldiği ifade edilmektedir."

'TÜRKİYE, AVRUPA BİRİNCİSİ'

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 29,5 milyon bağımlı olduğunu belirten Ağbaba, Türkiye'de ise bonzai kullanımının 5 yılda 15 kat artış gösterdiğini söyledi. 2017'de dünya genelinde 207 bin kişi yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdiğini de kaydeden Ağbaba, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesinin verilerine göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölümlerde Türkiye'nin Avrupa birincisi olduğunu belirtti.