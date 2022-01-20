Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Türkiye’de son 24 saatte 71 bin 843 vaka, 166 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 414 bin 312 Covid-19 testi yapıldı, 85 bin 948 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı.”