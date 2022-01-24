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Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

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67 bin 23 yeni vaka... "Salgın gündemden çıkacak"
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 401 bin 636 COVID-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 78 bin 362 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,39 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 938 bin 758 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Salgın gündemden çıkacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." dedi. 

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