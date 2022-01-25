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Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

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Türkiye'de 76 bin 341 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 82 bin 203 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,41 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 98 bin 118 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temizlik, aşı dışında, Kovid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayriihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu 'istemsiz' hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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