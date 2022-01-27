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Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

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Son 24 saatte 424 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 225 oldu.
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Türkiye'nin 27 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 80 binin üstüne çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 225 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,45 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 416 bin 957 doza yükseldi.

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