Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Türkiye'nin 7 Şubat 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 432 bin 131 Covid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10'dan fazla azaldığını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Covid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
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