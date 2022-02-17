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Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

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Türkiye'de Koronavirüs | 258 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 92 binin üzerinde!
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerini şu notla paylaştı: 

"Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz."

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