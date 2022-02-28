Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri şu notla paylaştı:
"İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız."
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