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Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

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Türkiye'de Koronavirüs | 213 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 64 binin üzerinde
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri şu notla paylaştı: 

 

"İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız."

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